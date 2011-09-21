Влада Львівщини визначила книги, які закупить в бібліотеки
17:39, 21 вересня 2011Львів
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Львів. 21 вересня. УНІАН. У Львівській ОДА відбулося засідання громадської експертної ради з питань підтримки вітчизняного книговидання.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, члени експертної ради шляхом голосування за десятибальною системою визначили книги, які будуть закуплені для поповнення фондів обласних бібліотек та бібліотек закладів освіти за кошти обласного бюджету.
З метою створення конкурентоспроможності між видавцями, фінансова підтримка не може перевищувати 25 тисяч грн на одну пропозицію.
Також на засіданні експертної ради вперше розглядалися книги-переможці номінацій 18 Міжнародного «Форуму видавців у Львові».
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