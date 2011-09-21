Дрогобич святкує День міста

Львів. 21 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 21 вересня взяв участь в урочистому святкуванні Дня міста Дрогобича та вручив почесні звання України «Мати-героїня». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк від імені органів державної влади привітав славне місто Дрогобич із ювілеєм.

«Сьогодні Дрогобич – це сучасне європейське місто, це – центр духовності, культури, мистецтва та науки. Також Дрогобич сьогодні є одним із центрів розвитку економіки Львівщини, адже підприємства, які тут працюють, прославляють наш край далеко за межами нашої держави», - сказав Михайло Цимбалюк у вітальному слові.

Голова Львівської ОДА побажав жителям Дрогобича незламної віри та впевненості у власних силах і наголосив, що уся Львівщина та Україна загалом пишається славним містом Дрогобичем.

Також Михайло Цимбалюк від імені Президента України Віктора Януковича вручив почесні звання «Мати-героїня» матерям міст Дрогобича та Борислава, а також Дрогобицького району.

Також Михайло Цимбалюк спільно із Дрогобицьким міським головою Олексієм Радзієвським вручили ключі від нової двокімнатної квартири сім’ї Рубль, у якій виховується троє неповнолітніх неповносправних дітей.