Мешканці Миколаєва на Львівщині знову були без води

Львів. 22 вересня. УНІАН. У Миколаєві на Львівщині через прорив центральної водопровідної труби мешканці міста залишилися без водопостачання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

Прорив водопроводу стався 21 вересня о 13.20 на вул. Болоня. Аварійні бригади о 19.00 повністю відновили водопостачання в м. Миколаєві.

Зазначимо, що це не вперше така ситуація у Миколаєві. Мешканці райцентрі мають проблеми із водопостачанням Останній раз мешканці райцентру залишилися без води 3 жовтня 2009 року. Тоді на магістральному трубопроводі біля села Верин стався порив водогону, внаслідок чого без водопостачання залишилось 10 430 мешканців міста, Миколаївська центральна районна лікарня, два дошкільних заклади, гімназія та дві середні школи міста.