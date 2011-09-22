На Львівщині – висока пожежна небезпека

Львів. 22 вересня. УНІАН. 22-23 вересня у Львівській області очікується місцями висока пожежна небезпека (4 класу). Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Сьогодні вночі та вранці очікується місцями туман видимістю 200 – 500 м.

В області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на західний вночі 2 – 5 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12º тепла, вдень 21 – 26º тепла.