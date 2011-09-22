Із Львівщини вивезли чергову партію меланжу

Львів. 22 вересня. УНІАН. 21 вересня з території військової частини А1642 відправлено вантажний потяг у складі 4-х залізничних цистерн з ракетним паливом «меланж» загальною кількістю 210 тонн (весь наявний «меланж»).

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Львівської ОДА Олексій Титаренко.

Меланж буде доставлено на адресу заводу-отримувача «Техноазот» (Російська Федерація).