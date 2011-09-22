Цимбалюк оглянув Львівську обласну клінічну лікарню

Львів. 22 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 22 вересня оглянув приміщення Львівської обласної клінічної лікарні, ознайомився із умовами прийому та перебування пацієнтів, а також оглянув реконструкцію окремих корпусів лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк оглянув відділення інтенсивної терапії новонароджених, зазначивши, що тут створені усі умови для перебування пацієнтів. У відділенні заплановано створення поліклініки для дітей, впровадження якої потребує певного часу. Після введення у дію поліклініки, спеціалісти зможуть вести спостереження за тими дітьми, які вже виписані із відділення інтенсивної терапії для новонароджених.

Голова ОДА доручив головному лікарю Михайлові Гичці облаштувати належну інфраструктуру біля будівлі корпусу та встановити однакові таблиці.

Також Михайло Цимбалюк ознайомився із відділенням неонатології, хронічного гемодіалізу, а також анестезіології та інтенсивної терапії №1 та №2.

Лікарі доповіли Михайлові Цимбалюку про те, що у лікарні в рік робиться 3 тисячі операцій на серце та судини, що є рекордом для України. Голова ОДА доручив облаштувати у приміщенні лікарні телевізійний центр для надання консультацій районним лікарням області, а також – накопичувати базу пацієнтів із усіх районів.

Михайло Цимбалюк також ознайомився із роботою приймального та пологового відділень.



Під час спілкування із журналістами голова ОДА наголосив, що владу області турбує стан надання медичної допомоги у Львівській обласній клінічній лікарні, де потрібно виконати великий об’єм робіт.

«Перше враження, яке у мене склалось, - керівництво лікарні пробує наводити порядок, тому в одних корпусах усе добре, а в інших – соромно дивитися в очі пацієнтам», - сказав Михайло Цимбалюк.