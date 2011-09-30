Аеромости львівського терміналу завершать в листопаді

Львів. 30 вересня. УНІАН. Аеромости нового львівського терміналу, який споруджується до Євро-2012, готові на 13%. Усього на об’єкті буде встановлено шість таких аеромостів. Перші металоконструкції для них прибули на термінал в середині вересня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

За словами директора з розвитку аеропорту ДП «Західінфрапроект» Миколи Магасевича, подібні аеромости встановлені в більшості аеропортах Європи. «Це інженерна споруда, яка окрім скляної галереї оснащена вентиляційним обладнанням, кондиціонерами й системами електроживлення необхідними для підзарядки бортового обладнання літаків», - зазначив Микола Магасевич. Монтаж усіх мостів завершать наприкінці листопада.

Зазначимо, що загальна готовність нового львівського терміналу становить 72%. Улаштування внутрішніх інженерних мереж завершено на 77%, внутрішні оздоблювальні роботи виконані на 66%, фасад терміналу готовий на 85%.