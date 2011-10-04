Від менінгококової інфекції на Львівщині померло 4 осіб

Львів. 4 жовтня. УНІАН. За дев’ять 9 місяців цього року у Львівській області зафіксовано 33 випадки захворювань на менінгококову інфекцію. Про це під час прес-конференції 3 жовтня повідомив завідуючий реанімаційним відділенням Львівської інфекційної клінічної лікарні Віктор Токарев.

За його словами, за вказаний період було зафіксовано 4 летальні наслідки. Окрім цього, Віктор Токарев зазначив, що менінгококом найчастіше хворіють діти до 5 років. Хвороба небезпечна тим, що вона проходить дуже швидко.

Водночас лікар-епідеміолог Головного управління охорони здоров'я Львівської ОДА Наталія Тімко наголосила, що багато людей є носіями цієї інфекції, хоч самі нею і не хворіють. «Ця хвороба може проявлятися в трьох формах, які добре знайомі людям: фарингіт (практично ГРВІ), менінгіт (головні болі) та блискавична форма перебігу менінгококової інфекції, яка є найнебезпечнішою», - зазначає медик.