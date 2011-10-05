Павлено подякував Цимбалюку за належне ставлення до прав дитини

Львів. 5 жовтня. УНІАН. Уповноважений Президента України Віктора Януковича з прав дитини Юрій Павленко висловив подяку голові Львівської ОДА Михайлу Цимбалюку за те, що у критерій оцінки кожного чиновника, зокрема голів райдержадміністрацій, включено відповідальне та належне ставлення до прав дитини.

Про це Юрій Павленко сказав під час спілкування із журналістами в рамках робочої поїздки у Львівську область.

«Ключовим питанням, яке ми винесли із сьогоднішньої наради – це введення в критерії оцінки кожного чиновника облдержадміністрації та райдержадміністрацій його відповідальне та належне ставлення до дитини», - сказав Юрій Павленко.

Він наголосив, що результатом такого введення стане будівництво та введення у дію нових дитячих садочків, шкіл тощо.

Михайло Цимбалюк наголосив, що під час наради розкритиковано роботу Городоцької, Пустомитівської та Бродівської РДА, де керівництво райдержадміністрацій не вжило належних заходів щодо збереження біологічних родин або ж не створило інших систем виховання дитини. «Наша позиція полягає у тому, що інтернати уже своє віджили, проте це не означає, що ми виступаємо за їх огульне закриття. Основний акцент сьогодні – це збереження біологічної родини», - сказав Михайло Цимбалюк.

Уповноважений Президента України з прав дитини також наголосив, що право кожної дитини-сироти на виховання у біологічній сім’ї повинно бути збереженим і додав, що в Україні більше трьох тисяч дітей відправлені в інтернати, що суперечить Конвенції ООН з прав дитини.

Юрій Павленко наголосив, що на Львівщині відсоток дітей, відправлених в інтернати серед усіх осиротілих значно кращий, аніж в Україні вцілому, і додав, що такий показник забезпечений завдяки ефективній роботі Львівської ОДА та РДА.

«Я також задоволений чіткою позицією обласної прокуратури щодо відстоювання майнових житлових питань дітей, які через життєві обставини стали сиротами. Прокуратура області робить усе можливе щодо збереження або повернення майна дітям-сиротам, а місцеві органи влади зобов’язані забезпечити житлом дітей за місцем їх осиротіння. Президентом України, Кабінетом Міністрів України та головою Львівської облдержадміністрації чітко поставлені завдання забезпечення необхідним житлом для кожної дитини», - сказав Юрій Павленко і додав, що на першому етапі таке житло може бути тимчасовим.

Уповноважений з прав дитини також повідомив, що за дорученням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова вивчається можливість внесення змін у проект бюджету 2012 року з метою передбачення допомоги місцевим бюджетам на забезпечення необхідним житлом дітей-сиріт.

«Моя вимога проста – Конвенція ООН з прав дитини повинна виконуватись усіма», - підсумував Юрій Павленко.