Чоловік наїхав трактором на доньку

15:25, 07 жовтня 2011
Львів
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Жінка в лікарні

Львів. 7 жовтня. УНІАН. 6 жовтня у с. Смолин Яворівського району на ґрунтовій дорозі 76-річний місцевий мешканець, керуючи трактором «Т-40», рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на 41-річну доньку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Внаслідок ДТП жінка отримала значні тілесні ушкодження і доставлена в Новояворівську лікарню.

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