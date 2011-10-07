Чоловік наїхав трактором на доньку
15:25, 07 жовтня 2011Львів
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Жінка в лікарні
Львів. 7 жовтня. УНІАН. 6 жовтня у с. Смолин Яворівського району на ґрунтовій дорозі 76-річний місцевий мешканець, керуючи трактором «Т-40», рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на 41-річну доньку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.
Внаслідок ДТП жінка отримала значні тілесні ушкодження і доставлена в Новояворівську лікарню.
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