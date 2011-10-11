Призначено нового начальника Львівського прикордонного загону

Львів. 11 жовтня. УНІАН. Начальник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Артур Горбенко представив нового начальника Львівського прикордонного загону – підполковника Олександра Адамчука.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Адамчук Олександр Валерійович народився 1977 року на Хмельниччині. Освіта: вища, магістр, закінчив академію Прикордонних військ України у 1998 році, Прикарпатський національний університет у 2006 році; Національну академію Держприкордонслужби України у 2009 році. Освоїв спеціальності: службово-бойове застосування частин і підрозділів прикордонних військ; іноземна філологія; правознавство; офіцер управління органами охорони держкордону. Після закінчення академії з 1998 року проходив службу на різних посадах від контролера до начальника групи контролерів у Західному регіональному управлінні у таких прикордонних загонах, як Чернівецькій, Мостиській, Чопський. Також проходив службу начальником контрольно-пропускного пункту «Дніпропетровськ» Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

У 2008 році був скерований для подальшого проходження служби у Львівський прикордонний загін, де проходив службу на різних посадах. 30 вересня 2011 року наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України призначений на посаду начальника Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.