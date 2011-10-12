Пустовойтенко оглянув об’єкти Львова до Євро-2012

Львів. 12 жовтня. УНІАН. Сьогодні з робочим візитом до Львова прибув радник Президента України Валерій Пустовойтенко. Мета візиту – огляд готовності об’єктів до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Валерій Пустовойтенко оглянув хід фінального будівництва пасажирського аеровокзалу, стадіону на вулиці Стрийська-кільцева дорога та тренувальної бази «Скіф».

Після огляду всіх будівельних об’єктів Валерій Пустовойтенко зазначив: «Відбулися значні зрушення в роботі з того часу, коли я востаннє тут побував. Чекаємо з нетерпінням відкриття цих об’єктів».

Також радник Президента України взяв участь у відкритті міжнародного форуму туризму та гостинності.