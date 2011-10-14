М.Цимбалюк: На Міжнародний економічний форум приїхала рекордна кількість учасників

Львів. 17 жовтня. УНІАН. Цьогорічний Міжнародний економічний форум в Трускавці відвідали представники 22 країн, зокрема, США, Німеччини, Росії, Китаю, Канади, Італії, Швейцарії, Казахстану, Грузії, Ісландії - усього 652 особи. Про це повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Крім того, у роботі форуму взяв участь віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів.

Були присутні представники Верхової Ради, обласних державних адміністрацій та обласних рад, зокрема: Волинської, Луганської, Івано-Франківської, Закарпатської, Харківської областей.

У форумі взяли участь 70 представників іноземних делегацій та 265 представників делегацій із регіонів України.

З презентаціями та доповідями виступили 56 доповідачів з України, Чехії, США, Канади, Австрії, Китаю, Польщі, Німеччини та Білорусі.

Також, за словами голови ЛОДА, форум відвідали 260 ділових учасників – представників різноманітних сфер бізнесу: машинобудування та енергетики, банків та консалтингу, приладобудування, будівництва, бізнес-асоціацій та організацій підтримки підприємництва.

205 підприємців і промисловців представляли регіони України, в першу чергу, Львівщину, 55 – іноземний бізнес багатьох країн світу, серед них Австрію, Бельгію, Китай, Німеччину, Польщу, США, Чехію, Швейцарію та інші країни.