Львівський стадіон презентували на туристичному форумі

Львів. 17 жовтня. УНІАН. На Міжнародному туристичному форумі, який проходив у Львові, презентували для відвідувачів новий стадіон до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

На думку директора з експлуатації стадіону ДП «Західінфрапроект» Олексія Жуковіна новий та надсучасний стадіон буде відігравати важливу роль у туристичних маршрутах міста.

«Новий стадіон у Львові – це надзвичайно важлива ланка не тільки у спортивному житті міста. Така грандіозна споруда стане надзвичайно привабливою для туристів та гостей регіону. Саме тому одним з пріоритетних напрямків діяльності львівської арени буде організація екскурсій різної спрямованості», – зазначив Жуковін.

Відвідувачі Львівського міжнародного форуму індустрії туризму і гостинності мають можливість побачити макет стадіону, отримати презентаційні матеріали та дізнатися багато цікавого про подальший розвиток стадіону.