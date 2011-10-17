У Львові податківці викрили азартний клуб

Львів. 17 жовтня. УНІАН. У Львові працівники податкової міліції викрили та припинили діяльність діючого залу гральних апаратів, який здійснював діяльність в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Про це УНІАН повідомили у секторі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області.

Під час проведення огляду цього приміщення виявлено та вилучено 9 робочих комп'ютерних місць, обладнаних клавіатурою, моніторами та системними блоками. Вони були під’єднанні до локальної мережі з центральним сервером, розташованим на робочому місці адміністратора та використовувались для надання послуг грального бізнесу.

Орієнтовна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 400 тис. грн.

На цей час проводиться дослідча перевірка з метою встановлення осіб, причетних до організації функціонування грального закладу, та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.