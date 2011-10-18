На Львівщині згоріла ще одна старовинна дерев’яна церква

Львів. 18 жовтня. УНІАН. Пожежа дощенту зруйнувала у селі Кутище Бродівського району унікальний храм, збудований за різними джерелами 1621 та реконструйований 1789-го року.

Пожежникам не вдалося врятувати нічого з церковного майна. Втрачено рукописні богослужбові книги, датовані ще попередніми століттями, старовинні ікони, підсвічники, проте найбільшу цінність становив древній іконостас.

Зайнявся храм в неділю, 16 жовтня. Пожежу помітив близько 16.00 працівник місцевої агрофірми Володимир Довбуш і відразу викликавши працівників МНС. На підмогу колегам з Підкаменя приїхали пожежні бригади з Бродів, Радивилова, Олеська та Лопатина, проте рятувати вже не було що.

Найбільш ймовірна причина займання – недопалок, що міг залишитись після служби. Проблеми з електромережею бути не могло, оскільки рубильник на стовпі поблизу був вимкненим.

Цього ж дня о 20.00 відбулись збори з приводу трагедії сільської та церковної громади УАПЦ, якій належав храм, за участі отця-декана Підкамінського деканату Тараса Дудара.

РІСУ