На Львівщині волонтери зібрали 348 тис. грн.
У межах акції "Серце до серця"
Львів. 18 жовтня. УНІАН. У Львівській області у межах Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» по допомозі новонародженим дітям з різними вадами, а саме з цукровим діабетом, волонтери зібрали 348 000 грн. Про це повідомив заступник начальника управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА Андрій Добрянський.
Як зазначили УНІАН у Львівській ОДА, такий показник дав можливість Львівській області зайняти 4-те місце по збору коштів в Україні.
До цього процесу були залучені представники різноманітних громадських об'єднань, такі як ГО "ПЛАСТ" і ГО "СУМ", а також студентська молодь Львівщини, шкільництво Львівської області та інші.
«20 жовтня о 11.00 в Львівській ОДА пройде підсумкова нарада, на якій відбудеться передача закупленого обладнання для обласної лікарні Охматдит», – зазначають в ОДА.