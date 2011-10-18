Цимбалюк обійшов у рейтингах своїх попередників, – дослідження

Львів. 18 жовтня. УНІАН. 27% мешканців Львова задоволені діяльністю голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка і 40% - не задоволені. Про це УНІАН повідомили у Соціологічній групі «Рейтинг».

Фахівці відзначають, що рівень задоволеності діяльністю Михайла Цимбалюка з травня покращився з 18 до 27%, а незадоволених стало менше з 45 до 40%.

«Вперше чинний голова Львівської ОДА випередив за позитивними показниками оцінки двох своїх попередників – Миколу Кмітя та Василя Горбаля», – зазначено в досліджені.

Дослідження проводилося 1-10 жовтня 2011 року. Методом інтерв’ю (face to face) було опитано 800 львів’ян віком від 18 років і старші. Помилка репрезентативності дослідження: для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,8%, для значень близьких до 30% - не більше 2,4%, для значень близьких до 10% - не більше 1,7%.