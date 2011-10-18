На Львівщині під час заходу «Урок» виявлено 256 дітей

Львів. 18 жовтня. УНІАН. Служба у справах дітей Львівської ОДА узагальнила інформацію щодо проведення ІI етапу Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок" у 2011 році. Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

За даними служб у справах дітей Львівської області виявлено 256 дітей, які не приступили до занять в ЗНЗ, ПТУ, ВНЗ I – II рівнів акредитації. З них віком: 6-10 років – 121 дитина, 11-14 років – 55 дітей, 15-17 років – 80 дітей.

Із загальної кількості дітей повернуто до навчання 192 дитини, влаштовано на навчання 2 дітей, влаштовано до притулків 3 дітей.

На 10 жовтня 2011 року у Львівській області не влаштовано 59 дітей: 24 дитини закінчили 9, 11 класи і не бажають приступити до навчання, 12 дітей виїхали з батьками за кордон, 1 дитина виїхала на лікування за кордон, 3 дітей чекає на рішення ПМПК,4 дітям виповнилось 6 років, але батьки ще не віддали їх на навчання, 3 дитини перебувають в розшуку, 4 дитини змінили місця проживання (виїхали в іншу область), 1 дитина, місце проживання якої не визначено, справа перебуває у суді, 4 дітей – з інших причин.

Також 1020 дітей отримали допомогу (в тому числі фінансову, гуманітарну).