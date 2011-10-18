На дорозі Київ-Чоп – потрійне ДТП

Львів. 18 жовтня. УНІАН. У Львівській області ВАЗ-2107 внаслідок подвійного зіткнення «вилетів» у подвір’я приватної садиби. Інцидент стався 17 жовтня близько 22:30 на автодорозі «Київ-Чоп» у с. Гамаліївка Пустомитівського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.

Встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-2107, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, грубо порушив правила дорожнього-руху і зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21063.



Від удару автомобіль ВАЗ-21063 перекинувся. Внаслідок зіткнення ВАЗ-2107 опинився на зустрічній смузі, де зіткнувся з вантажівкою МАН, під керування мешканця Закарпаття, після чого легковий автомобіль «вилетів» у подвір’я приватної садиби.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля ВАЗ-2107 загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. Водій автомобіля «ВАЗ-2107» та пасажирка «ВАЗ-21063» отримали численні травми та були госпіталізовані.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя цього року найбільша аварійність в області була зафіксована на автодорозі міжнародного значення Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево, Ужгород). Тут, за вказаний період сталося 226 ДТП у яких загинуло 23 особи. Саме цю ділянку дороги міжнародного значення було визнано найбільш аварійно небезпечною.