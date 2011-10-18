Ремонт доріг Львів-Краківець та Львів-Рава-Руська завершать до кінця року

Львів. 18 жовтня. УНІАН. Ремонт доріг Львів-Краківець та Львів-Рава-Руська завершать вже до кінця 2011 року. Про це повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк у прямому ефірі радіо «Львівська хвиля» 18 жовтня.

«Навесні наступного року в рамках підготовки до Євро-2012 будуть відремонтовані дороги напрямків Борислав, Дрогобич, Сколе, Славськ.

Також наступного року заплановано відремонтувати дорогу Золочівського напрямку та за кошти з державного бюджету буде відремонтовано дорогу напрямку Львів-Самбір», - зазначив М.Цимбалюк.