У Львові відбудеться чемпіонат області зі спортивного танцю

09:00, 19 жовтня 2011
Львів
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Візьме участь понад 1 тис. осіб

Львів. 19 жовтня. УНІАН. 22-23 жовтня у Львові в концертно-танцювальному залі "Романтик" відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області зі спортивного танцю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У змаганнях братимуть участь спортсмени із західних областей України, з м.Одеси, м.Києва, м.Харкова та м.Полтави, а також з Чеської Республіки та Республіки Польща.

Загальна кількість учасників становитиме понад одну тисячу осіб.

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