У Львові відбудеться чемпіонат області зі спортивного танцю

Львів. 19 жовтня. УНІАН. 22-23 жовтня у Львові в концертно-танцювальному залі "Романтик" відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області зі спортивного танцю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У змаганнях братимуть участь спортсмени із західних областей України, з м.Одеси, м.Києва, м.Харкова та м.Полтави, а також з Чеської Республіки та Республіки Польща.

Загальна кількість учасників становитиме понад одну тисячу осіб.