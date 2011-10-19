У Львові відбудеться чемпіонат області зі спортивного танцю
09:00, 19 жовтня 2011Львів
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Візьме участь понад 1 тис. осіб
Львів. 19 жовтня. УНІАН. 22-23 жовтня у Львові в концертно-танцювальному залі "Романтик" відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області зі спортивного танцю.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
У змаганнях братимуть участь спортсмени із західних областей України, з м.Одеси, м.Києва, м.Харкова та м.Полтави, а також з Чеської Республіки та Республіки Польща.
Загальна кількість учасників становитиме понад одну тисячу осіб.
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