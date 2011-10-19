Офіційний курс валют на 19 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 19 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.5700 (на 18 жовтня - 797.5700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1090.7567 (на 18 жовтня - 1098.7324) 10 RUB - 2.5753 (на 18 жовтня - 2.5948) 100 PLN - 249.6925 (на 18 жовтня - 255.9537).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter