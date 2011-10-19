Пенсіонери Львівщини щомісяця отримують 840 млн. грн.

Львів. 19 жовтня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч із начальником Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Олександром Друговим.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, під час зустрічі сторони обговорили питання вчасних виплат пенсії. Зокрема, Олександр Другов повідомив, що пенсіонери Львівщини щомісячно вчасно отримують пенсійні виплати в розмірі 840 млн.грн., а також те, що на сьогодні відбувається реорганізація обласних та ряду районних структур Пенсійного фонду України.

Голова Львівської ОДА зазначив: «Працівники Пенсійного фонду України мають проводити роз’яснювальну роботу щодо нового Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Також Михайло Цимбалюк наголосив на необхідності створення сприятливих умов якісного прийому громадян, а також роз’яснення особливостей цього Закону в тих підприємствах, де вчасно не сплачують коштів до Пенсійного фонду України.