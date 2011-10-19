У Львові обговорили функціонування буферних (фан) зон

Львів. 19 жовтня. УНІАН. 19 жовтня у Львівській ОДА відбулася нарада з питань створення та функціонування буферних (фан) зон на території Львівської області в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Нараду провів заступник голови ОДА з питань Євро-2012, містобудування та інфраструктури Володимир Губицький.

У нараді взяли участь керівники відповідних структурних підрозділів ОДА, Львівської міської ради, головного управління МВС України у Львівській області, головного управління МНС України у Львівській області, керівники та головні архітектори Жовківської, Яворівської, Городоцької та Пустомитівської районних державних адміністрацій, інвестори та власники земельних ділянок під облаштування буферних (фан) зон.

Під час наради розглядалися питання розробки бізнес планів та проектів облаштування і функціонування буферних (фан) зон на території області, забезпечення безпеки та правопорядку, а також облаштування побутових умов та розміщення об’єктів сервісу на зазначених територіях.

За результатами наради надано відповідні доручення.