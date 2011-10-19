КРУ Львівщини виявило порушень на 76 млн. грн.

Львів. 19 жовтня. УНІАН. За 9 місяців цього року КРУ у Львівській області відшкодувало втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 76,1 млн. грн., з яких 17,7 млн. грн. склали відшкодування порушень, виявлених у попередні роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КРУ у Львівській області.

Загалом, за повідомленням прес-служби, надійшло 18,3 млн. грн. фінансових ресурсів та відшкодовано і поновлено втрати фінансових і матеріальних ресурсів на 57,8 млн. грн.

Зокрема під час ревізії обласного управління ДАІ, проведеної у листопаді 2010 року, було виявлено ненарахування і неперерахування до спеціального фонду бюджету 45,6 млн. грн., які мали сплатити власники транспортних засобів при першій реєстрації автомобілів.

В органи судочинства передано матеріали про 1729 випадків першої реєстрації транспортному засобу без сплати 44,5 млн. грн. відповідного податку.

У третьому кварталі цього року забезпечено надходження 285,6 тис. грн. цих коштів, а загальна сума сплаченого громадянами податку з власників транспортних засобів, який не було сплачено під час здійснення першої реєстрації таких засобів, становить 1,1 млн. грн.