Пшонка: Екс-працівник прокуратури причетний до викрадення зброї

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Слідством установлено 11 осіб, причетних до викрадення зброї у Львівському університеті внутрішніх справ. Про це повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, серед причетних до цього злочину - начальник складу зброї, старший інспектор з озброєння університету, колишній працівник столичної прокуратури, якого вчора було затримано.

Як зазначив генпрокурор, наразі встановлено, що викриті особи «реалізовували всім охочим» викрадену зброю – 126 одиниць, серед яких 33 автомати Калашникова, 10 кулеметів, і понад 60 пістолетів різних систем.

«Наразі вилучено та повернуто 31 одиницю зброї», - додав В.Пшонка.