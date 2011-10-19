Цимбалюк вручив звання «Мати-героїня» жінкам Радехівщини

Львів. 19 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк в рамках робочої поїздки у Радехівський район вручив нагороди «Мати-героїня» мешканкам району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк від імені Президента України Віктора Януковича привітав жінок із високими державними нагородами: «Сьогодні маю честь на благословенній Радехівській землі вітати багатодітних матерів, які не тільки народили, але й виховали п’ять і більше дітей. Від імені дітей хочу вклонитись усім матерям за недоспані ночі, за образи, за те, що ми часто соромимось казати слова вдячності і побажати Вам міцного здоров’я та щоб діти ніколи не переставали цілувати Вам руки».

Також голова Львівської ОДА вручив відзнаку Президента України - ювілейну медаль "20 років Незалежності України" директорові Вузлівського природничо-економічного ліцею Сікорському Петру Івановичу.