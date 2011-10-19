Цимбалюк відвідав цукровий завод в Радехові

Львів. 19 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк рамках робочої поїздки у Радехівський район оглянув та ознайомився із роботою ТзОВ «Радехівський цукор».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк оглянув цехи та лабораторію заводу, а також поспілкувався із персоналом.

«Це єдиний цукровий завод, який на даний час працює в області. Керівництво демонструє стабільність у роботі, а також докладає усіх зусиль для розширення виробництва. Радехівський цукор користується попитом не лише у Львівській області, але й у всій Україні. Я спілкувався із керівництвом про те, щоби завод міг працювати не тільки посезонно, але й протягом цілого року. Також є ідея залучення тростини - це була б унікальна ситуація», - розповів Михайло Цимбалюк.

ТзОВ «Радехівський цукор» також випускає гранульований жом, який користується великим попитом. «Виготовлення жому – непростий процес, тому я дам відповідне доручення управлінню АПК щодо будівництва неподалік заводу комплексу із відгодівлі корів», - повідомив голова ОДА.

Михайло Цимбалюк також наголосив на тому, що керівництво заводу вкладає кошти у його модернізацію, а також створює належні соціальні умови для своїх працівників.

Голова ОДА також додав, що у містечку цукроварів мають бути пристойні дошкільна установа та школа.

Також Михайло Цимбалюк поставив вимогу керівництву Радехівської РДА забезпечити посів якісної сировини, щоб «Радехівський цукор» міг працювати на сировині місцевого виробництва. За дорученням голови ОДА, допомогою у наданні якісної сировини підприємству буде опікуватись управління АПК Львівської ОДА.

Зазначимо, що ТзОВ «Радехівський цукор» також співпрацює із Nestle та «Сoca-cola».