У Львові на аеровокзалі встановлено аеромости

Львів. 19 жовтня. УНІАН. У Львові на будівельному майданчику нового аеровокзалу змонтовано 4 аеромости для літаків класу С, а саме Boeing 767.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Для встановлення цієї інженерної споруди фахівцям вистачило одного місяця.

«Перші елементи обладнання прибули на об'єкт 20 вересня. Шеф-монтаж здійснювали представники німецької компанії «Thyssen Krupp», котра має більш ніж 30 річний досвід виробництва пасажирських телетрапів», - повідомив директор з розвитку аеропорту ДП «Західінфрапроект» Микола Магасевич.