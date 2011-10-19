У Львові на аеровокзалі встановлено аеромости
19:29, 19 жовтня 2011Львів
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Встановили за місяць
Львів. 19 жовтня. УНІАН. У Львові на будівельному майданчику нового аеровокзалу змонтовано 4 аеромости для літаків класу С, а саме Boeing 767.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».
Для встановлення цієї інженерної споруди фахівцям вистачило одного місяця.
«Перші елементи обладнання прибули на об'єкт 20 вересня. Шеф-монтаж здійснювали представники німецької компанії «Thyssen Krupp», котра має більш ніж 30 річний досвід виробництва пасажирських телетрапів», - повідомив директор з розвитку аеропорту ДП «Західінфрапроект» Микола Магасевич.
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