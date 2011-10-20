Цимбалюк: Із Львівщини вивезли весь меланж

Львів. 20 жовтня. УНІАН. Із Львівської області вивезли весь ракетний окислювач - меланж. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час робочої поїздки до військової частини А 1642 (м. Радехів) Західного оперативного командування, яка свого часу приймала, зберігала та видавала пальне меланж.

«Ще раз ми переконалися, що весь меланж вивезений для утилізації у Російську федерацію. Ця військова частина, згідно із рішенням Міністерства оборони України, підлягає реформуванню до кінця 2012 року. Однак тут є прекрасна територія, яка фактично є хорошим інвестиційним проектом, де на майбутнє можна розміщувати цивільні об’єкти», - сказав голова облдержадміністрації.

Михайло Цимбалюк також поінформував, що військові фахівці уже повністю зачистили територію.

«Тема про вивезення меланжу турбує населення нашого краю протягом 10 років. Зараз на території військової частини проживає декілька сімей військових, які хочуть залишитись тут і після реформування частини. Тому адміністративна територія військової частини буде передана Радехівській міській владі і за державний кошт ми плануємо провести усі комунікації для належного проживання. На ці потреби держава виділить субвенцію у розмірі 8,5 млн грн.», - повідомив Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, з вересня 2007 року по вересень 2011 року вивезено 2977,33 тонни “меланжу”, що становить 100% від всієї його кількості, можливого для зливу та завантаження.

Додамо, що під час останнього візиту до Львова, Президент України Віктор Янукович дав доручення – до кінця року вивести весь меланж з області.