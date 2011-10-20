Офіційний курс валют на 20 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 20 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.5700 (на 19 жовтня - 797.5700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1102.8798 (на 19 жовтня - 1090.7567) 10 RUB - 2.5790 (на 19 жовтня - 2.5753) 100 PLN - 254.4070 (на 10 жовтня - 249.6925).

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