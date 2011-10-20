Середня зарплата на «Кроно-Україна» становить 5880 грн.

Львів. 20 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, 19 жовтня, в рамках робочої поїздки у Кам’янка-Бузький район ознайомився з роботою підприємства ТзОВ «Кроно-Україна».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк оглянув відділення підприємства згідно технологічного процесу виробництва: склад лісосировини, русальне, стружкове, сушильне відділення, прес шліфованої плити, склади готової продукції та цех постформінгу.

Фінансовий директор ТзОВ «Кроно-Україна» Андрій Зайонц поінформував голову Львівської ОДА про продукцію, яку виготовляє підприємство – шліфовану та ламіновану деревостружкову плиту (ДСП) різних форматів і товщини, стільниці, а також МДФ (деревоволокнисту плиту середньої щільності) ламіновану та шліфовану, ламіновані підлогові панелі, які є стійкі до стирання та забруднення, впливу температури.

Також Андрій Зайонц повідомив, що ТзОВ «Кроно-Україна» - лідер серед виробників деревостружкових плит на ринку України і окрім Кам’янка-Бузького, в Україні ще функціонують 2 відділення: в смт Брошнів-Осада (Івано-Франківської області) та смт Солоницівка (Харківська область). Загалом на трьох заводах працює 780 робітників, а середньомісячна заробітна плата становить 5880 гривень.

Михайло Цимбалюк, ознайомившись із підприємством, зазначив: «Це один з потужних об’єктів Львівської області, що займається саме таким видом виробництва продукції. Хотілося, щоб таких підприємств з підходом високої організації праці, модернізації виробництва було побільше. Це підприємство – живий приклад того, як потрібно господарювати в Україні, тому заслуговує лише на повагу та підтримку з боку влади»,- зазначив М.Цимбалюк.