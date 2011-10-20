На Львівщині роздержавлено 22 об’єкти

Львів. 20 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч із начальником регіонального відділення Фонду державного майна України у Львівській області Наталією Горлач.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Наталія Горлач поінформувала Михайла Цимбалюка про те, що за 9 місяців 2011 року регіональним відділенням роздержавлено 22 об’єкти: 21 об’єкт державної власності та 1 об’єкт групи комунальної власності. Надходження від продажу об’єктів державної власності за 9 місяців 2011 року становили 18688,374 тис. грн., комунальної – 39,23 тис. грн.

Під час зустрічі також обговорено проблемні питання, зокрема щодо передачі державної в комунальну власність державного житлового фонду, який знаходиться на балансі приватизованих підприємств, а також зроблений акцент на приватизації об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

Голова Львівської ОДА зазначив, що у цьому році відчутна динаміка в показниках надходжень коштів до державного бюджету в порівнянні з 2010 роком як по напрямку приватизації, так і по напрямку орендних платежів.

Михайло Цимбалюк дав доручення зберегти цю динаміку і більш детально та чітко провести планування на наступний рік.