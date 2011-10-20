Цимбалюк зустрівся із мешканцями гуртожитків

Львів. 20 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 20 жовтня зустрівся із мешканцями гуртожитків Львівщини, права яких незаконно порушуються власниками або керівниками підприємств, організацій та установ.

Під час спілкування із мешканцям голова Львівської ОДА наголосив, що жителі гуртожитків повинні утворити ініціативну групу, яка представлятиме інтереси усіх постраждалих.

Також Михайло Цимбалюк повідомив, що завтра зранку проведе робочу нараду спільно із заступником голови Львівської облдержадміністрації Володимиром Губицьким, начальником головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Ігорем Цейтліним, Львівським міським головою Андрієм Садовим та головами міст обласного значення із залученням представників усіх контролюючих та правоохоронних органів, під час якої буде розглянуто кожен конкретний випадок порушення тих чи інших майнових прав мешканців гуртожитків.

Голова Львівської ОДА також повідомив, що через тиждень, у наступну п’ятницю, відбудеться більш розширена нарада за участі власників або керівників тих підприємств та організацій, у відомствах яких знаходяться гуртожитки.

«Люди не винні, що так склалась у них доля і вони проживають у гуртожитках. Мене цікавить конкретний результат – щоб проблема порушення прав мешканців гуртожитків була вирішена», - наголосив М.Цимбалюк.