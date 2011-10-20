На Львівщині горіло два автомобілі
21:51, 20 жовтня 2011Львів
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Через замикання електромережі
Львів. 20 жовтня. УНІАН. Вчора, 19 жовтня, у Львівській області зафіксовано два випадки загоряння легкових автомобілів.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
Зокрема у Жовкві на вулиці Львівській загорівся автомобіль AUDI. Вогонь пошкодив моторний відсік. Завдано збитків на 10 тис. грн. Врятовано автомобіль та майно на суму – 60 тис. грн. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі в автомобілі.
Цього ж дня надійшло повідомлення про пожежу в м. Самборі на вулиці Шевченка, в автомобілі ЗАЗ «Славута 110307-42».
Вогнем пошкоджено електропроводку. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі в автомобілі.
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