У Львові отруїлося дві працівниці ресторану

Львів. 21 жовтня. УНІАН. У Львові дві 21 річні працівниці ресторану відчули головний біль та нудоту, а згодом втратили свідомість. Потерпілих госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні, де вони перебувають на даний час.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду по Львівській області.

Інцидент стався 19 жовтня у ресторані ТОВ «ПХ Груп» на вулиці Січових Стрільців.

Причини отруєння з’ясовуються. Встановлено, що у ресторані газові прилади відсутні.

Теруправлінням Держгірпромнагляду по Львівській області створено комісію з розслідування групового нещасного випадку – отруєння невідомою речовиною працівниць.