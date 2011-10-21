У Львові отруїлося дві працівниці ресторану
09:00, 21 жовтня 2011Львів
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Створено комісію з розслідування
Львів. 21 жовтня. УНІАН. У Львові дві 21 річні працівниці ресторану відчули головний біль та нудоту, а згодом втратили свідомість. Потерпілих госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні, де вони перебувають на даний час.
Про це УНІАН повідомили у прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду по Львівській області.
Інцидент стався 19 жовтня у ресторані ТОВ «ПХ Груп» на вулиці Січових Стрільців.
Причини отруєння з’ясовуються. Встановлено, що у ресторані газові прилади відсутні.
Теруправлінням Держгірпромнагляду по Львівській області створено комісію з розслідування групового нещасного випадку – отруєння невідомою речовиною працівниць.
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