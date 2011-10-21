Офіційний курс валют на 21 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 21 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.5700 (на 20 жовтня - 797.5700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1101.2049 (на 20 жовтня - 1102.8798) 10 RUB - 2.5417 (на 20 жовтня - 2.5790) 100 PLN - 253.0633 (на 20 жовтня - 254.4070).

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