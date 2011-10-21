У Львові триває масштабна кампанія детінізації зарплат

Львів. 21 жовтня. УНІАН. Податківці Львова спільно з фахівцями Львівської міської ради, Пенсійного фонду, Центру зайнятості та правоохоронними органами проводять роботу з детінізації заробітної плати, виплати легальних зарплат, офіційного працевлаштування, ліквідації заборгованості із заробітної плати. Про це УНІАН повідомили у секторі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Щотижня відбуваються спільні засідання комісій, проводяться виїзні перевірки для виявлення нелегальних працівників, керівників підприємств, що мають заборгованість із зарплати, заслуховують на комісіях.

Відтак, лише протягом вересня було здійснено 198 перевірок. Внаслідок чого на 73 підприємствах було виявлено 244 працівників, що не мають трудових угод. Встановлено, що 73 підприємства мали заборгованість із заробітної плати.

У результаті проведених заходів, протягом вересня 118 працівників були офіційно влаштовані на роботу, 51 підприємство ліквідувало повністю або частково заборгованість із зарплати, справи щодо 15 підприємств, де були виявлені порушення трудового законодавства, передані на розгляд до правоохоронних органів.

За 9 місяців 2011 року приріст надходжень від податку з доходів фізичних осіб до міського бюджету зріс на 24,2%. У порівнянні з серпнем 2010 року обсяги надходжень податку з доходів фізичних осіб у серпні 2011 року збільшились на 17.5%.