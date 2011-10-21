Губицький: Підготовка до Євро-2012 вийшла на фінішну пряму

Львів. 21 жовтня. УНІАН. До проведення Євро-2012 залишилось 230 днів – на Львівщині підготовка до чемпіонату вийшла на фінішну пряму. Про це на сесії Львівської обласної ради повідомив заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Володимир Губицький поінформував депутатів, що 29 жовтня заплановане відкриття стадіону у місті Львові, а до кінця року також будуть здані в експлуатацію новий термінал та злітно-посадкова смуга.

«Фактично, усі головні об’єкти на Львівщині до Євро-2012 будуть завершені цього року», - сказав Володимир Губицький.

Згідно із Державною цільовою програмою, загальна вартість підготовки об’єктів до Євро-2012 складає 13,1 млрд грн., зокрема 8,6 млрд грн. – кошти державного бюджету.

Також заступник голови ОДА ознайомив депутатів із проведенням реконструкції та будівництва основних об’єктів області до проведення Чемпіонату.