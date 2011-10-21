Цимбалюк провів нараду щодо захисту прав мешканців гуртожитків

Львів. 21 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 21 жовтня провів робочу нараду щодо захисту майнових прав мешканців гуртожитків міста Львова та Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На нараді були присутніми заступник голови ОДА Володимир Губицький, начальник головного управління житлово-комунального господарства Львівської ОДА Ігор Цейтлін, представники міст обласного значення та міських рад, представники територіальних органів влади та органів місцевого самоврядування. Участь у нараді також взяли члени ініціативної групи мешканців гуртожитків, права яких порушують керівники або власники підприємств, установ та організацій.

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк наголосив, що тема гуртожитків є надзвичайно актуальною не тільки у Львівській області, але й у інших регіонах нашої держави.

«Я можу зрозуміти керівників місцевих органів самоврядування, які не хочуть брати на баланс гуртожитки, тому що на територіальну громаду лягають додаткові витрати на ремонт та утримання мереж, дахів, ліфтового обладнання, але дане питання ми повинні розглядати з точки зору мешканців, частина з яких проживають у гуртожитках вже поколіннями. Тому ми повинні створити належні умови для проживання людей та передати на баланс територіальних громад», - сказав голова облдержадміністрації.

Михайло Цимбалюк також наголосив, що дане питання потрібно вирішувати спільно із керівниками або власниками підприємств, установ та організацій, яким підпорядковані або належать гуртожитки. «Хто хоче вирішувати проблему, той шукає шляхи для вирішення, а хто ні – той шукає причини. Я вчора зустрічався із людьми і ми домовились про те, що мітинговість переводимо у робоче русло, адже вулиця, переважно, може лише загострити певну ситуацію, але не може знайти шляхи для її вирішення», - сказав голова облдержадміністрації.

Заступник голови облдержадміністрації Володимир Губицький ознайомив усіх присутніх із поточною ситуацією щодо проблем гуртожитків. Зокрема, з його слів, у області нараховується 124 об’єкти нерухомого майна – гуртожитки, з них 59 – баланс житлового фонду, 43 управління комунальної власності міських рад, а 22 – у приватній власності.

Запрошені на нараду представники територій ознайомили присутніх із ситуацією з гуртожитками безпосередньо на своїх територіях. Зокрема у Львові загалом є 60 гуртожитків, 43 з яких – сімейні та 17 – для одиноких. 16 гуртожитків міста Львова перебувають у статутному фонді підприємств та організацій, проте міською владою уже прийнята ухвала про прийом цих гуртожитків у комунальну власність міста Львова.

За підсумками проведення наради голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк доручив заступнику голови облдержадміністрації Володимиру Губицькому у тижневий термін створити та очолити робочу групу із вирішення проблем гуртожитків, а до роботи цієї групи залучити членів ініціативної групи.

Також голова Львівської облдержадміністрації доручив підготувати звернення до всіх власників підприємств та гуртожитків зокрема у місячний термін офіційно поінформувати про шляхи вирішення подальшого функціонування даних гуртожитків.

Також Михайло Цимбалюк доручив органам місцевої влади, своєю чергою, у місячний термін підготувати перелік усіх умов та нагальних проблем, вирішення яких вимагається від власників гуртожитків для того, щоб місцеві органи влади могли взяти ці гуртожитки на баланс.

Михайло Цимбалюк повідомив, що після того буде проведена виїзна розширена нарада за участі контролюючих та правоохоронних органів, під час якої на конкретному прикладі буде продемонстрований шлях вирішення проблеми гуртожитків.

Також голова ОДА повідомив, що із метою вирішення нагальних проблем мешканців гуртожитків обов’язково проведе робочу нараду із керівниками та власниками усіх підприємств, установ та організацій, у відомстві чи власності яких знаходяться гуртожитки.

«Також ми підготуємо звернення до судової гілки влади із проханням прискорити розгляд справ, пов’язаних із гуртожитками», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова облдержадміністрації також доручив начальнику головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації активніше працювати у напрямку створення ОСББ у області.