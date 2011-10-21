Експерт: Форум у Трускавці – знакова подія для України

Львів. 21 жовтня. УНІАН. XI Міжнародний Економічний форум в Трускавці – знакова подія не лише для Львівщини і Західного регіону, але й для всієї України. Таку думку висловив економіст Володимир Нікітін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, за словами експерта, економічні форуми за участі іноземних представників влади та бізнесу є надзвичайно важливими, оскільки дають можливість контактувати сторонам, зацікавленим у розвитку різних галузей.

"Саме географічне положення Львівщини є дуже вигідним для інвестора, адже ці краї надзвичайно гарні і привабливі для туристів. Крім природної краси, на Львівщині є потужні підприємства, зокрема машинобудівні, а в світлі Євро-2012 - це ще й розвиток інфраструктури, готельного, туристичного бізнесу. Те, що влада Львівщини професійно підійшла до організації форуму, значно вплине на його результати", - зазначив В.Нікітін.

Він підкреслив, що для досягнення ефективних результатів також необхідно, аби інвесторам сприяла центральна влада та законодавство.

"Інвестиції є корисними, якщо вони правильно направлені. Для того, аби інвестори заходили в Україну, треба, щоб вони відчували себе безпечно і були впевнені, що їх кошти не підуть комусь в кишеню. В цьому наша влада має наслідувати чітку інвестиційну політику європейських країн", - сказав експерт.

За його словами, у випадку підтримки інвесторів центральною владою інвестиційний клімат в Україні значно покращиться, а значить, зросте й її економіка, рівень життя тощо.