100-річний ювілей відзначила мешканка Львівщини

Вручено цінні подарунки

Львів. 21 жовтня. УНІАН. 21 жовтня начальник головного управління праці та соціального захисту населення Василь Мартиняк від імені Президента України Віктора Януковича та від імені голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка привітав із 100-річним ювілеєм мешканку села Новошивичі Дрогобицького району Юлію Йосипівну Колодій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Василь Мартиняк побажав ювілярці міцного здоров’я та вручив вітальну листівку та цінні подарунки.

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