На Львівщині підліток упав з висоти 20 метрів

16:30, 22 жовтня 2011
Львів
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Загинув на місці події

Львів. 22 жовтня. УНІАН. У Львівській області трагічно загинув 16-річний юнак, який впав з металевого стовпа електричної опори.

Як повідомили УНІАН у Жовківському райвідділі внутрішніх справ, нещасний випадок стався у лісосмузі  між селом В’язова та містом Жовква. Учень 11-го класу однієї із жовківських шкіл виліз на металеву опору недіючої лінії електропередач на якій не втримався  та впав з висоти близько 20 метрів.

Від отриманих травм підліток загинув.

Обставини трагедії розслідуються.

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