На Львівщині підліток упав з висоти 20 метрів
16:30, 22 жовтня 2011Львів
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Загинув на місці події
Львів. 22 жовтня. УНІАН. У Львівській області трагічно загинув 16-річний юнак, який впав з металевого стовпа електричної опори.
Як повідомили УНІАН у Жовківському райвідділі внутрішніх справ, нещасний випадок стався у лісосмузі між селом В’язова та містом Жовква. Учень 11-го класу однієї із жовківських шкіл виліз на металеву опору недіючої лінії електропередач на якій не втримався та впав з висоти близько 20 метрів.
Від отриманих травм підліток загинув.
Обставини трагедії розслідуються.
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