У потрійному ДТП на Львівщині загинуло двоє осіб

Львів. 22 жовтня. УНІАН. У Львівській області під час потрійного ДТП загинуло двоє осіб, у тому числі 2-річна дівчинка, і 4 осіб – госпіталізовано. Аварія сталася 21 жовтня на дорозі "Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів" в Перемишлянському районі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області

30-річна жінка-водій автомобіля Volkswagen Golf не впоралася з керуванням і виїхала на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулася з автомобілем Daewoo Nexia. Від удару Daewoo відкинуло на смугу зустрічного руху, де автомобіль урізався в Chevrolet Aveo.

У результаті ДТП двоє пасажирів Daewoo (35-річна жінка й 2-річна дівчинка) загинули на місці події, а його водій і ще один пасажир, а також водій і пасажир Chevrolet Aveo одержали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, з якими були госпіталізовані в лікарню.

Триває слідство.