Офіційний курс валют на 25 жовтня

09:00, 25 жовтня 2011
Львів
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Дані Нацбанку

Львів. 25 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.5700 (на 24 жовтня - 797.5700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR - 1105.1130  (на 24 жовтня - 1100.4871)

10 RUB - 2.5874 (на 24 жовтня - 2.5452)

100 PLN - 252.6608 (на 24 жовтня - 250.4807).

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