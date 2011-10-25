Офіційний курс валют на 25 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 25 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.5700 (на 24 жовтня - 797.5700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1105.1130 (на 24 жовтня - 1100.4871) 10 RUB - 2.5874 (на 24 жовтня - 2.5452) 100 PLN - 252.6608 (на 24 жовтня - 250.4807).

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