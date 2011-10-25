Крадії лісу обстріляли лісників на Львівщині

Львів. 25 жовтня. УНІАН. У Львівській області під час патрулювання лісових масивів працівники державної лісової охорони ДП «Жовківський лісгосп» на виїзді з лісу Любельського лісництва затримали дві підводи з лісопродукцією. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

За інформацією відомства, підводи супроводжувало троє невідомих осіб. Під час затримання, один лісопорушник із місця події втік.

При транспортуванні підводи з лісу на територію контори Любельського лісництва, яку супроводжували майстер лісу Любельського лісництва та один із лісопорушників, по дорозі із меліоративного каналу вискочило троє невідомих осіб, які освітили ліхтарями підводу та обстріляли з рушниці. В результаті обстрілу та погроз майстер лісу Любельського лісництва був вимушений покинути підводу.

Після цього зловмисники зникли в темряві, забравши підводу.

Одного із лісопорушників працівники ДП "Жовківський лісгосп" доставили в Сокальський райвідділ міліції.

22 жовтня адміністрація ДП "Жовківський лісгосп" про факт лісопорушення та інцидент із застосуванням вогнепальної зброї повідомила Сокальський райвідділ міліції.

«Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства просить МВС у Львівській області взяти на контроль розслідування даної справи», – наголошується у повідомленні.