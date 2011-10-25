Грабіжників консервацій ув’язнено на 4 роки

Львів. 25 жовтня. УНІАН. У Львівській області засуджено двох зловмисників, які грабували підвали.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, двоє молодиків, які кілька років тому притягувались до кримінальної відповідальності за грабіж, проникли до підвалу і викрали гірський велосипед і перфоратор. Жінка про крадіжку одразу повідомила правоохоронців.

Через декілька днів, 23-річний і 24-річний чоловіки знову пішли на справу. Цього разу молодики винесли кілька банок м’ясних консерв, огірків і помідорів, а також дві банки свинячого жиру.

Ще через два тижні молодики знайшли підвал на площі Ринок у м. Самборі та вирішили туди пробратися. За старою схемою зламали замок і проникли до приміщення. Звідти винесли 30 кілограмів картоплі, кілька трилітрових банок компоту, консервовані гриби та огірки. Загалом накрали майже на тисячу гривень.

Усі злочини молодики скоювали уночі, щоб не привертати зайвої уваги. Правоохоронці затримали зловмисників після чергової крадіжки.

Обоє зізнались у скоєнні злочинів. Проти них порушили кримінальну справу за ознаками ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

На суді затриманні покаялися у скоєному. Молодиків суд ув’язнив до 4 років позбавлення волі, обоє відбуватимуть покарання умовно.