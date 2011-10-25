У дівчинки в дитсадку зняли золоті сережки

Інцидент у Новому Роздолі

Львів. 25 жовтня. УНІАН. У Львівській області в дитячому садочку 20-річна жінка зняла з дитини золоті сережки. Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, інцидент стався в одному із дитячих садочків міста Новий Розділ. «У приміщенні дитячого садка 20-річна місцева жителька зняла золоті сережки, вартістю 600 грн з 6-річної дівчинки», – зазначають правоохоронці.

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