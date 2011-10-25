У дівчинки в дитсадку зняли золоті сережки
11:17, 25 жовтня 2011Львів
0 0
Інцидент у Новому Роздолі
Львів. 25 жовтня. УНІАН. У Львівській області в дитячому садочку 20-річна жінка зняла з дитини золоті сережки.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, інцидент стався в одному із дитячих садочків міста Новий Розділ.
«У приміщенні дитячого садка 20-річна місцева жителька зняла золоті сережки, вартістю 600 грн з 6-річної дівчинки», – зазначають правоохоронці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter