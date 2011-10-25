Львівські велосипедисти успішно виступили на чемпіонаті України

Львів. 25 жовтня. УНІАН. Велосипедисти Львівщини успішно виступили на чемпіонаті України з велосипедного спорту на треку. Про це повідомили в управлінні з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Серед львівських спортсменів кращими були Тетяна Клімченко та Маркіян Міхенько.

Тетяна Клімченко стала триразовою чемпіонкою України (тренери Рудько В., Тичко О., КДЮСШ імені Ю.Кутенка, ЛУФК).

Маркіян Міхенько двічі виборював бронзові нагороди чемпіонату України (тренери Залигін М., Каргут А., Льв.-ДЮСШ "Іскра", УФК).

Усього у змаганнях взяли участь 160 учасників, які представляли з 20 команд з різних областей України.

Додамо, що чемпіонат України з велосипедного спорту на треку проходив у Львові 15-19 жовтня 2011 року.